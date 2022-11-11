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Во время ралли WRC в Японии полностью сгорел автомобиль. Видео

Во время ралли WRC в Японии полностью сгорел автомобиль. Видео
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На заключительном этапе чемпионата мира по ралли WRC, который проходит в Японии, случился серьёзный инцидент. Автомобиль испанского пилота команды Hyundai Shell Mobis WRT Дани Сордо полностью сгорел на трассе во время прохождения одного из спецучастков.

На кадрах видно, что экипаж пытался самостоятельно потушить пожар с помощью огнетушителей, на помощь пришли и другие участники, ехавшие позади, однако этих усилий было недостаточно, чтобы остановить возгорание.

Сообщается, что в результате происшествия никто из членов экипажа не пострадал, но автомобиль полностью сгорел.

Права на видео принадлежат WRC Promoter GmbH. Посмотреть видео можно на YouTube-канале FIA World Rally Championship.

После первого спецучастка экипаж Сордо занимал девятое место с отставанием 3,1 секунды от лидера.

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