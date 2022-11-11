Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мик Шумахер показал шлем для ГП Бразилии, схожий с тем, что был у него в 2005 году. Фото

Мик Шумахер показал шлем для ГП Бразилии, схожий с тем, что был у него в 2005 году. Фото
Комментарии

23-летний немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками фото шлема, в котором выступит на Гран-при Бразилии. Для предпоследнего этапа Формлулы-1 нынешнего сезона Мик подготовил дизайн шлема, выполненный в синем цвете – схожую расцветку он использовал в 2005 году, когда выступал в картинге.

Фото: Из личного архива Мика Шумахера

Фото: Из личного архива Мика Шумахера

Фото: Из личного архива Мика Шумахера

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Шумахер в настоящий момент занимает 16-ю позицию. В активе немецкого гонщика 12 очков. Досрочную победу в чемпионате одержал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Её он добыл после Гран-при Японии.

Гран-при Бразилии проходит с 11 по 13 ноября.

Шесть самых эпичных Гран-при Бразилии Формулы-1:

Новость по теме
Мик Шумахер сделал заявление о своём будущем в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022