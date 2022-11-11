Мик Шумахер показал шлем для ГП Бразилии, схожий с тем, что был у него в 2005 году. Фото

23-летний немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками фото шлема, в котором выступит на Гран-при Бразилии. Для предпоследнего этапа Формлулы-1 нынешнего сезона Мик подготовил дизайн шлема, выполненный в синем цвете – схожую расцветку он использовал в 2005 году, когда выступал в картинге.
Фото: Из личного архива Мика Шумахера
Фото: Из личного архива Мика Шумахера
Фото: Из личного архива Мика Шумахера
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Шумахер в настоящий момент занимает 16-ю позицию. В активе немецкого гонщика 12 очков. Досрочную победу в чемпионате одержал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Её он добыл после Гран-при Японии.
Гран-при Бразилии проходит с 11 по 13 ноября.
Шесть самых эпичных Гран-при Бразилии Формулы-1:
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