Алонсо: в этом году я должен был опережать любого гонщика средней группы на 60 очков

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо посетовал на потерю очков в нынешнем сезоне Формулы-1. По мнению Алонсо, если бы не этот фактор, сейчас он бы был гораздо выше в общем зачёте пилотов.



«Определённо. В этом году я должен опережать любого другого гонщика средней группы на 60 очков. Надеюсь, в следующем году мне будет везти.



В этом году я сходил пять раз из-за проблем с двигателем. Были также четыре гонки, когда я был вынужден финишировать без батареи. А в Австрии машина просто не могла стартовать, или я потерял колесо во время пит-стопа.

Поэтому было, конечно, здорово провести 20 гонок и столкнуться с проблемами в девяти или около того, а это почти 50 процентов всех заездов», — приводит слова Алонсо Motorsport-Total.

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