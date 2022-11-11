Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: в этом году я должен был опережать любого гонщика средней группы на 60 очков

Алонсо: в этом году я должен был опережать любого гонщика средней группы на 60 очков
Комментарии

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо посетовал на потерю очков в нынешнем сезоне Формулы-1. По мнению Алонсо, если бы не этот фактор, сейчас он бы был гораздо выше в общем зачёте пилотов.

«Определённо. В этом году я должен опережать любого другого гонщика средней группы на 60 очков. Надеюсь, в следующем году мне будет везти.

В этом году я сходил пять раз из-за проблем с двигателем. Были также четыре гонки, когда я был вынужден финишировать без батареи. А в Австрии машина просто не могла стартовать, или я потерял колесо во время пит-стопа.

Поэтому было, конечно, здорово провести 20 гонок и столкнуться с проблемами в девяти или около того, а это почти 50 процентов всех заездов», — приводит слова Алонсо Motorsport-Total.

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:

Новость по теме
Алонсо заявил, что «Астон Мартин» постарается побороться за чемпионство в 2023-2024 годах
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022