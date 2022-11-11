Ландо Норрис сможет выступить на Гран-при Бразилии, несмотря на проблемы со здоровьем
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Британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис сможет выступить на Гран-при Бразилии. Об этом, ссылаясь на пресс-службу команды, рассказала журналистка Джулианна Серасоли, разместив соответствующий пост у себя в соцсетях.
Ранее сообщалось, что у Норриса возникли проблемы со здоровьем, которые не позволят ему присутствовать на трассе «Интерлагос». Речь шла о подозрении на пищевое отравление. В случае если б Ландо выступить в Бразилии не смог, его бы заменил голландский гонщик Ник де Врис.
Гран-при Бразилии состоится с 11 по 13 ноября в Сан-Паулу. Сегодня, 11 ноября, пройдёт первая свободная практика и квалификация, в субботу — вторая тренировка и спринт.
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