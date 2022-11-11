Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» уберёт с машины логотипы скандального криптоспонсора

«Мерседес» уберёт с машины логотипы скандального криптоспонсора
Комментарии

«Мерседес» уберёт с машины логотипы криптовалютной биржи FTX, которой грозит банкротство на фоне кризиса. Ранее сообщалось, что на Гран-при Бразилии болиды всё-таки будут представлены с фирменным знаком скандального спонсора.

«В качестве первого шага мы приостановили наше партнёрское соглашение с FTX. Это означает, что логотип компании больше не будет появляться на наших болидах и других активах команды. Мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации», — цитирует представителя немецкой команды издание Motorsport.

Из-за слухов о неблагополучном финансовом положении криптобиржи FTX со счетов платформы было снято порядка $ 6 млрд. Пользователи массово начали снимать средства со своих счетов.

Новость по теме
Логотипы спонсора «Мерседеса» FTX останутся на машинах, несмотря на угрозу банкротства

Новый болид «Мерседеса» Формулы-1: дебют на трассе.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022