«Мерседес» уберёт с машины логотипы скандального криптоспонсора

«Мерседес» уберёт с машины логотипы криптовалютной биржи FTX, которой грозит банкротство на фоне кризиса. Ранее сообщалось, что на Гран-при Бразилии болиды всё-таки будут представлены с фирменным знаком скандального спонсора.
«В качестве первого шага мы приостановили наше партнёрское соглашение с FTX. Это означает, что логотип компании больше не будет появляться на наших болидах и других активах команды. Мы продолжим внимательно следить за развитием ситуации», — цитирует представителя немецкой команды издание Motorsport.
Из-за слухов о неблагополучном финансовом положении криптобиржи FTX со счетов платформы было снято порядка $ 6 млрд. Пользователи массово начали снимать средства со своих счетов.
Новый болид «Мерседеса» Формулы-1: дебют на трассе.
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