Формула-1. Гран-при Бразилии. Пятничная тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 11 ноября, на стационарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоится пятничная тренировка 21-го этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Первая сессия свободной практики стартует в 18:00 мск.



После 20 первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В прошлом сезоне Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бразилии Формулы-1