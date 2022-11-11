Льюис Хэмилтон обеспокоен проблемой травли детей в соцсетях

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил обеспокоенность в связи с участившимися случаями травли детей в социальных сетях.

«Мы не можем контролировать всё, что происходит в социальных сетях. Я не знаю, какие шаги для этого предпринимают платформы, но уверен, что для защиты людей можно сделать гораздо больше. Я беспокоюсь о детях, которые сегодня переживают некоторые вещи.

Также мы говорим и о взрослых, которые подвергаются издевательствам, но для детей, для их будущего это особенно пагубно. Не знаю, как лучше с этим бороться, но всё, что я могу сделать, это постоянно напоминать об этой проблеме в надежде, что люди одумаются и ситуация изменится к лучшему», — цитирует Хэмилтона GPFans.

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