Льюис Хэмилтон обеспокоен проблемой травли детей в соцсетях

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил обеспокоенность в связи с участившимися случаями травли детей в социальных сетях.
«Мы не можем контролировать всё, что происходит в социальных сетях. Я не знаю, какие шаги для этого предпринимают платформы, но уверен, что для защиты людей можно сделать гораздо больше. Я беспокоюсь о детях, которые сегодня переживают некоторые вещи.
Также мы говорим и о взрослых, которые подвергаются издевательствам, но для детей, для их будущего это особенно пагубно. Не знаю, как лучше с этим бороться, но всё, что я могу сделать, это постоянно напоминать об этой проблеме в надежде, что люди одумаются и ситуация изменится к лучшему», — цитирует Хэмилтона GPFans.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки.
- 11 ноября 2022
-
16:35
-
16:21
-
16:09
-
16:03
-
15:48
-
15:16
-
15:15
-
14:45
-
14:41
-
14:20
-
14:00
-
13:49
-
13:40
-
13:15
-
13:05
-
12:33
-
12:09
-
12:01
-
11:40
-
10:56
-
10:09
-
10:07
-
09:56
-
00:57
-
00:49
- 10 ноября 2022
-
23:59
-
23:52
-
22:51
-
21:42
-
21:37
-
20:49
-
20:46
-
19:54
-
19:48
-
18:36