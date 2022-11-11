Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 11 ноября, состоится квалификация 21-го этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Бразилии. Этап принимает стационарный автодром «Интерлагос» в Сан-Паулу. Начало квалификации запланировано на 22:00 мск.



После 20 первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Бразилии. Онлайн-трансляция квалификации