Формула-1. Гран-при Бразилии. Вторая тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 12 ноября, на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоится вторая свободная практика 21-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2022 — Гран-при Бразилии. Начало тренировки запланировано на 18:30 мск.



После 20 первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Бразилии. Онлайн-трансляция второй практики