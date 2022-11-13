Формула-1. Гран-при Бразилии. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 21:00

Сегодня, 13 ноября, на стационарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоится гонка 21-го этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бразилии.



После 20 первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.



Начало гонки Формулы-1 запланировано на 21:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.



Формула-1. Гран-при Бразилии — 2022. Онлайн-трансляция гонки