Формула-1. Гран-при Бразилии. Онлайн-трансляция спринта начнётся в 22:30
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Сегодня, 12 ноября, на стационарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу состоится спринтерская гонка 21-го этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бразилии.
После 20 первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В прошлом сезоне Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Начало спринтерской гонки запланировано на 22:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Бразилии — 2022. Онлайн-трансляция спринта.
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