«Дополнительная мотивация на следующий год». Ферстаппен — о штрафе за превышение лимита

Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил мнение, что полученное наказание за нарушение финансового регламента станет для команды дополнительной мотивацией на следующий сезон.
Напомним, за превышение бюджетного лимита в 2021 году «быки» были оштрафованы на $ 7 млн. Также им сократили на 10 процентов время работы в аэродинамической трубе.
«Пока не знаю, насколько сильно на нас повлияет это наказание. Но я уверен, что для нашей команды эта ситуация станет дополнительной мотивацией на достижение ещё больших побед. Конечно, парни всегда выкладываются по максимуму. У нас очень конкурентоспособная машина и есть уже много отличных идей на следующий год. Надеюсь, этого будет достаточно», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине.
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