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«Дополнительная мотивация на следующий год». Ферстаппен — о штрафе за превышение лимита

«Дополнительная мотивация на следующий год». Ферстаппен — о штрафе за превышение лимита
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Двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил мнение, что полученное наказание за нарушение финансового регламента станет для команды дополнительной мотивацией на следующий сезон.

Напомним, за превышение бюджетного лимита в 2021 году «быки» были оштрафованы на $ 7 млн. Также им сократили на 10 процентов время работы в аэродинамической трубе.

«Пока не знаю, насколько сильно на нас повлияет это наказание. Но я уверен, что для нашей команды эта ситуация станет дополнительной мотивацией на достижение ещё больших побед. Конечно, парни всегда выкладываются по максимуму. У нас очень конкурентоспособная машина и есть уже много отличных идей на следующий год. Надеюсь, этого будет достаточно», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

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