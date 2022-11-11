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Риккардо: несколько раз в этом году Феттель звонил и вёл себя как настоящий друг

Риккардо: несколько раз в этом году Феттель звонил и вёл себя как настоящий друг
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо рассказал, что за время сезона не раз получал поддержку со стороны гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. По окончании этого сезона Риккардо покинет «Макларен».

«Не собираюсь вдаваться в подробности и говорить, что было сказано. Но он несколько раз в этом году звонил и вёл себя как настоящий друг. Здорово, что есть такие друзья.

Хотя среди гонщиков такое встречается нечасто. Да, все мы ладим и сохраняем приятельские отношения, но некоторые жесты с его стороны, проявление доброты по отношению ко мне, скажем так, были в некотором смысле неожиданными. Это просто мило. Просто супер, супермило», – приводит слова Риккардо Motorsport-Total.

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