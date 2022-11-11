В «КАМАЗ-мастер» рассказали, что им пришлось бороться с галопированием нового грузовика

Инженер-конструктор команды «КАМАЗ-мастер» Альберт Арсланов признался, что грузовик команды страдал от проблем с галопированием.
«Агрегатная база этого автомобиля, то есть двигатель, коробка передач, раздаточная коробка, мосты, дифференциалы, рессоры и большая часть остальных элементов идентичны автомобилю предыдущего поколения. Они все были слегка перемещены, чтобы оптимизировать компоновку автомобиля для нынешних реалий «Дакара», то есть автомобиль должен приближаться по своей управляемости к легковому.
Нам удалось достичь огромного прогресса в этом направлении, но в связи с этим появилась нежелательная особенность поведения машины, которая называется галопированием. На определённых типах неровностей зад автомобиля неожиданно подкидывает вверх. Иногда бывает такое, что зад летит не только вверх, а ещё и вбок, из-за чего машину переставляет и сделать с этим ничего невозможно. Была проведена глобальная работа по подвеске. К сожалению, подробностей я рассказать не могу, потому что это секрет, на протяжении года работы не прекращались. Они продолжаются и по сей день», — сказал Арсланов в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастер».
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