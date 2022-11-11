В «Пирелли» подтвердили отказ от идеи снижения температуры в термочехлах до 50 градусов

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола подтвердил, что Формула-1 намерена отказаться от плана по понижению температуры в термочехлах для шин до 50 градусов в следующем году.



«Мы протестировали прототипы шин на сезон-2023 с грелками при температуре 50 градусов. Основные жалобы пилотов были на фазу прогрева шин. Они посчитали, что изменения были слишком значительными и им пришлось пару кругов страдать от гораздо более низкого уровня сцепления с дорогой в сравнении с шинами температурой в 70 градусов. Некоторые и вовсе до сих пор просят вернуть температуру в сто градусов, как это было в прошлом.



В Мексике мы выступили с предложением: вместо нагрева до 50 градусов в течение трёх часов команда должна работать с температурой грелок в 70 градусов в течение двух часов. Во время второй тренировки мы протестировали это решение, и отзывы пилотов были положительными. Мы не отказываемся от плана по постепенному сокращению температур в чехлах до 2024 года. Мы просто изменили систему.



План заключается в том, чтобы запретить использование чехлов в 2024 году, без изменений в сравнении с предыдущим планом», — приводит слова Изолы RacingNews365.

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