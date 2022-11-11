В «Пирелли» хотят отказаться от прогрева шин для мокрой погоды в термочехлах в 2023 году

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола сообщил, что компания собирается провести тесты новых промежуточных и дождевых шин для следующего сезона.



«В декабре этого года и в феврале 2023-го мы проведём тесты промежуточных шин на машинах нынешнего сезона. Мы должны сделать характеристики шин для мокрой трассы лучше. Наша цель в том, чтобы предоставить командам новую промежуточную и дождевую резину, которая будет лучше работать и быстрее прогреваться. Если тесты будут успешными, то команды получат новые промежуточные шины уже в следующем сезоне. При этом мы планируем проверить её работу без использования термочехлов.



Кроме того, в следующем сезоне возможно появление и новых дождевых шин, не требующих предварительного прогрева, что станет большим шагом к будущему запрету на использование термочехлов», — приводит слова Марио Изолы RacingNews365.

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