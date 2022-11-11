Доменикали признал сомнения в том, что Гран-при Китая состоится в 2023 году

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали признался, что в чемпионате сомневаются в том, что Гран-при Китая в следующем году состоится.



«Пусть ситуация с коронавирусом и остаётся проблемой и пока нет уверенности в том, что мы проведём там Гран-при в следующем году, мы продолжим отслеживать ситуацию», — приводит слова Стефано Доменикали Reuters.



Ранее сомнения в проведении гонки в Китае в следующем сезоне выражали известные журналисты, включая британца Джо Сейвуда. Причина этого заключается в том, что китайское правительство намерено продолжать свою политику нулевой терпимости относительно коронавируса.



При этом, как сообщал Сейвуд, если правительство сделает исключение для Формулы-1, это вызовет недовольство населения, чего власти хотят избежать. При этом в случае отмены этапа в Китае Формула-1 не собирается заменять этот этап другим.

Новость по теме Сейвуд считает, что Гран-при Китая не состоится в 2023 году