Хэмилтон показал дизайн шлема, посвящённый Бразилии, почётным гражданином которой он стал

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал дизайн шлема, в котором он будет выступать на Гран-при Бразилии. Фотографии были опубликованы в социальных сетях спортсмена.



Шлем целиком посвящён Бразилии, почётным гражданином которой Хэмилтон официально стал на этой неделе.

Фото: twitter.com/LewisHamilton

Фото: twitter.com/LewisHamilton

На прошлогоднем Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон после финиша проехал по трассе с бразильским флагом в руке и вышел с ним на церемонию награждения. В июне 2022 года было объявлено, что Хэмилтон получит звание почётного гражданина страны.



Несколько дней назад президент Палаты депутатов Бразилии Артур Лира официально вручил Льюису Хэмилтону звание почётного гражданина Бразилии, при этом назвав его восьмикратным чемпионом мира.