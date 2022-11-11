В «Мерседесе» считают, что шесть машин могут побороться за поул в Бразилии

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подвёл итоги первой тренировки Гран-при Бразилии.
«Вообще, это сложно, потому что в обычных условиях у нас есть три часа для того, чтобы подготовить машину перед началом важных заездов. Здесь же всё нужно сделать за один час. Многие пока не определились с тем, какие комплекты шин нужно оставить для использования в основных заездах уикенда.
Что до нашей машины, то она смотрится неплохо с максимальным уровнем прижимной силы. Мы не ждали, что сможем быть здесь столь же быстрыми, как на этапе в Мексике. Но есть ощущение, что за поул и старт с первого ряда могут побороться сразу шесть машин», — приводит слова Шовлина Sky Sports.
Напомним, квалификация Гран-при Бразилии состоится сегодня, 11 ноября. Начало сессии — в 22:00 мск.
- 11 ноября 2022
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