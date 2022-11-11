Мик Шумахер может продолжить карьеру в «Альпин»

Команда Формулы-1 «Альпин» рассматривает немецкого гонщика «Хааса» Мика Шумахера на роль резервиста команды в следующем сезоне, сообщает Auto Motor und Sport.



Как сообщает источник, команда хочет позволить своему молодому резервисту Джеку Дуэну сосредоточиться на попытке завоевать титул в Формуле-2 в следующем году, поэтому французскому коллективу нужен гонщик, который сможет как заменить пилота в случае необходимости, так и постоянно работать на симуляторе.



Напомним, ранее сообщалось, что, помимо «Альпин», претендентом на Шумахера является «Мерседес». Такой вариант станет возможным в том случае, если австралийский гонщик Даниэль Риккардо откажется переходить в «Мерседес» в качестве резервиста. Издание отмечает, что вариант с Миком был бы для «Мерседеса» приоритетным в случае невозможности подписания Даниэля. При этом подчёркивается, что такое развитие событий стало бы для Шумахера шагом не назад, а в сторону: в немецком гоночном коллективе Мик мог бы научиться большему, чем в небольшой команде.