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Хэмилтон рассказал о важности победы над «Феррари» в Кубке конструкторов

Хэмилтон рассказал о важности победы над «Феррари» в Кубке конструкторов
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Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о потенциальной победе над «Феррари» в Кубке конструкторов.

«Я знаю, как важно опередить «Феррари» для команды и всех сотрудников на базе в плане бонусов. Особенно в тот момент, когда цены на энергию зашкаливают, расходы на проживание в Великобритании взлетели. Мне говорили и я сам вижу, как важно это для них и как глубоко мы должны копать, чтобы догнать соперников.

Если это удастся, то будет просто потрясающе. Но стоит быть реалистами, на протяжении почти всего сезона у «Феррари» была прекрасная машина. Я не знаю, что произошло в Мексике, но, думаю, в этот уикенд они вновь окажутся среди лидеров. Хотя кто знает. Победить их будет совсем не просто. Если же нам удастся, то это будет великолепное возвращение, а также послание соперникам перед зимним перерывом — мы настроены очень серьёзно», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

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