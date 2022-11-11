Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Поул-позишен Магнуссена стала первой для него, «Хааса» и Дании в Формуле-1

Поул-позишен Магнуссена стала первой для него, «Хааса» и Дании в Формуле-1
Комментарии

Сенсационная победа Кевина Магнуссена в квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1 привела к целому ряду интересных статистических фактов. Победа Магнуссена в квалификации на трассе «Интерлагос» стала первой как в карьере самого гонщика, так и за всю недолгую историю команды «Хаас». Кроме того, Магнуссен стал первым представителем Дании в Формуле-1, кто выиграл квалификацию.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация.

1. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:11.674
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.203
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.385
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.589
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.683
6. Эстебан Окон («Альпин») +0.751
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.830
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.937
9. Серхио Перес («Ред Булл») +3.927
10. Шарль Леклер («Феррари») — без времени

Не прошли в третий сегмент

11. Александер Албон («Уильямс») — 1:11.631
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:11.875
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:11.678
14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1:12.140
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.210

Не прошли во второй сегмент

16. Николас Латифи («Уильямс») — 1:15.095
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:15.197
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:15.486
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:16.264
20. Мик Шумахер («Хаас») — 1:16.361.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022