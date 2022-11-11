Поул-позишен Магнуссена стала первой для него, «Хааса» и Дании в Формуле-1

Сенсационная победа Кевина Магнуссена в квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1 привела к целому ряду интересных статистических фактов. Победа Магнуссена в квалификации на трассе «Интерлагос» стала первой как в карьере самого гонщика, так и за всю недолгую историю команды «Хаас». Кроме того, Магнуссен стал первым представителем Дании в Формуле-1, кто выиграл квалификацию.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация.



1. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:11.674

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.203

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.385

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.589

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.683

6. Эстебан Окон («Альпин») +0.751

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.830

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.937

9. Серхио Перес («Ред Булл») +3.927

10. Шарль Леклер («Феррари») — без времени



Не прошли в третий сегмент



11. Александер Албон («Уильямс») — 1:11.631

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:11.875

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:11.678

14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1:12.140

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.210



Не прошли во второй сегмент



16. Николас Латифи («Уильямс») — 1:15.095

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:15.197

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:15.486

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:16.264

20. Мик Шумахер («Хаас») — 1:16.361.