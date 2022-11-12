«Это не удача». Штайнер — о победе Магнуссена в квалификации Гран-при Бразилии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал победу Кевина Магнуссена в квалификации Гран-при Бразилии.



«О таких вещах страшно даже мечтать. Вся команда семь лет упорно работала и обстоятельства позволили нам сделать это. Это не удача, а вполне заслуженный результат пилота и команды. Мы оказались на нужных шинах в нужное время, а Кевин выдал круг, когда это было нужно. Он ехал первым и за счёт этого получил преимущество. Но был и минус — он не мог ни на кого ориентироваться.



Кевин заслужил это. Это заслужила вся команда, и Кевин — её часть. Мы всегда работаем упорно, не сдаёмся и продолжаем борьбу», — приводит слова Штайнера Sky Sports.



Напомним, сенсационная победа Кевина Магнуссена в квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1 привела к целому ряду интересных статистических фактов. Победа Магнуссена в квалификации на трассе «Интерлагос» стала первой как в карьере самого гонщика, так и за всю недолгую историю команды «Хаас». Кроме того, Магнуссен стал первым представителем Дании в Формуле-1, кто выиграл квалификацию.