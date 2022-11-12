Перес объяснил девятое место в квалификации помехой со стороны Леклера

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Бразилии.



«В этой квалификации не повезло. Меня сдерживал Леклер на „Феррари“. Для меня было очевидно, что он едет слишком медленно на промежуточных шинах, и я думал, что он собирается заехать в боксы. Я ожидал, что он поедет переходить на слики. Вместо этого он остался впереди меня, так что мне пришлось заканчивать круг прямо позади него, из-за чего я потерял слишком много времени.



Мы никогда не узнаем, где я мог бы оказаться. Топ-3 должна была оказаться возможна, но вместо этого мы закончили девятыми, и я невероятно разочарован таким результатом. Нам нужно серьёзно поработать завтра, чтобы отыграться и попасть в очки», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».