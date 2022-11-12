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Тед Кравиц впервые прокомментировал бойкот со стороны Макса Ферстаппена

Тед Кравиц впервые прокомментировал бойкот со стороны Макса Ферстаппена
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Репортёр Sky Sports Тед Кравиц впервые высказался на тему своей ссоры с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. После заявлений Кравица, что Льюиса Хэмилтона «ограбили», отняв восьмой чемпионский титул, Ферстаппен и все члены «Ред Булл» отказались общаться со Sky Sports во время Гран-при Мексики.

«Насчёт того, что произошло между нами, мной и Максом Ферстаппеном в Мексике. Послушайте, мы встретились, посидели, хорошо поговорили. Как и сказал Макс вчера, мы подвели черту под этим. Теперь только вперёд и вверх», — приводит слова Кравица в эфире Sky Sports RacingNews365.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация.

1. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:11.674.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.203.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.385.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.589.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.683.
6. Эстебан Окон («Альпин») +0.751.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.830.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.937.
9. Серхио Перес («Ред Булл») +3.927.
10. Шарль Леклер («Феррари») — без времени.

Не прошли в третий сегмент

11. Александер Албон («Уильямс») — 1:11.631.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:11.875.
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:11.678.
14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1:12.140.
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.210.

Не прошли во второй сегмент

16. Николас Латифи («Уильямс») — 1:15.095.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:15.197.
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:15.486.
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:16.264.
20. Мик Шумахер («Хаас») — 1:16.361.

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