Тед Кравиц впервые прокомментировал бойкот со стороны Макса Ферстаппена

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц впервые высказался на тему своей ссоры с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. После заявлений Кравица, что Льюиса Хэмилтона «ограбили», отняв восьмой чемпионский титул, Ферстаппен и все члены «Ред Булл» отказались общаться со Sky Sports во время Гран-при Мексики.



«Насчёт того, что произошло между нами, мной и Максом Ферстаппеном в Мексике. Послушайте, мы встретились, посидели, хорошо поговорили. Как и сказал Макс вчера, мы подвели черту под этим. Теперь только вперёд и вверх», — приводит слова Кравица в эфире Sky Sports RacingNews365.



Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация.



1. Кевин Магнуссен («Хаас») 1:11.674.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.203.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.385.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.589.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.683.

6. Эстебан Окон («Альпин») +0.751.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +0.830.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.937.

9. Серхио Перес («Ред Булл») +3.927.

10. Шарль Леклер («Феррари») — без времени.



Не прошли в третий сегмент



11. Александер Албон («Уильямс») — 1:11.631.

12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:11.875.

13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:11.678.

14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1:12.140.

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:12.210.



Не прошли во второй сегмент



16. Николас Латифи («Уильямс») — 1:15.095.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:15.197.

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:15.486.

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:16.264.

20. Мик Шумахер («Хаас») — 1:16.361.