В «Феррари» объяснили провальное решение с шинами Леклера в квалификации Гран-при Бразилии

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекис объяснил, почему команда выпустила Шарля Леклера на третий сегмент квалификации Гран-при Бразилии на промежуточных шинах, из-за чего монегаск стал только 10-м.
«С первого же сегмента эта квалификация была лотерей. Мы знали, что дождь пойдёт совсем скоро, и решили разделить стратегии. Всё решала минута. Минута, которая могла вознаградить Сайнса или Леклера. Жаль, что с Шарлем так вышло.
В любом случае это было хорошее испытание на будущее: нам пришлось сделать 6, 8 или 10 важных решений за один час, потому что даже в первом сегменте мы не знали, возвращаться ли на трассу на промежуточных шинах. Мы подождали, потому что увидели отличные результаты Гасли. Всегда есть чему научиться, и выбор на третий сегмент был абсолютно пограничным», — приводит слова Мекиса FormulaPassion.
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