Марко: в спринте «Ред Булл» должен быть явно быстрее «Хааса»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко уверен, что пилоты австрийской команды выступят лучше в спринте, который состоится в субботу, 12 ноября.



Ферстаппен в квалификации Гран-при Бразилии показал второй результат, Перес — девятый. Поул выиграл Кевин Магнуссен.



«Очень многое ещё может случиться. В квалификации у нас были проблемы с недостаточной поворачиваемостью, которые невозможно было исправить просто изменением настроек. Знаем, что Максу не нравится это, но если бы не ошибка на торможении, он бы выиграл поул даже при наличии проблемы с поворачиваемостью.



В спринте мы должны быть явно быстрее «Хааса». Магнуссен — боец, который готов биться с любым пилотом, Ферстаппен будет атаковать, но без лишнего риска. Полагаю, что мы выиграем субботний спринт», — приводит слова Марко Racingnews365.

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