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Хилл считает, что Леклер сам отчасти виноват в регулярных ошибках «Феррари»

Хилл считает, что Леклер сам отчасти виноват в регулярных ошибках «Феррари»
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл прокомментировал провальное выступление «Феррари» в квалификации Гран-при Бразилии.

«Феррари» нужно понять основы. Что происходит в команде, кто возьмёт на себя ответственность за ситуацию? Это ведь продолжается весь год. Такое положение вещей очень расстраивает, потому что видно, что у команды есть потенциал. Шарль критикует команду по радио и правильно делает, но ему также нужно брать ответственность на себя. Возможно, ему не позволяют чего-то? Или ему не хватает смелости. Можете себе представить, чтобы Ферстаппен по радио спрашивал, что ему делать? Его личность такая, что он привлекает внимание к себе, и, на мой взгляд, это неотъемлемое качество, чтобы быть ведущим гонщиком в своей команде», — приводит слова Хилла Sky Sports.

Шарль Леклер в квалификации показал лишь 10-й результат, его напарник Карлос Сайнс — пятый.

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