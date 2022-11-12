Босс «Хааса» высказался о 20-м месте Шумахера в квалификации
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление немецкого пилота команды Мика Шумахера в квалификации Гран-при Бразилии. Гонщик показал 20-й результат.
«Мик был очень быстр на промежуточных шинах, но когда мы поставили ему сухой комплект для последнего заезда, он, к сожалению, не смог почувствовать машину. Нужно выжимать максимум из таких ситуаций. Судя по тому, что мы видели — он мог проехать круг быстрее. Сейчас мы ориентируемся на завтрашний день, и продолжаем вести борьбу за восьмое место в Кубке конструкторов, и выложимся на 100% для достижения этой цели», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».
Напарник Мика Шумахера по команде Кевин Магнуссен завоевал поул, который стал первым в истории для «Хааса».
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