Норрис: не думал, что смогу сесть за руль в квалификации

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что мог пропустить квалификацию Гран-при Бразилии из-за плохого самочувствия. У гонщика подозревали пищевое отравление, и в четверг он не смог присутствовать на трассе.



«Сейчас я счастлив благодаря результату. Но на самом деле чувствую себя по-прежнему довольно паршиво, хоть и лучше, чем было до того. В четверг было очень тяжело, я не думал, что смогу сесть за руль в квалификации. Но оказалось, что я в достаточно хорошем состоянии, чтобы вести болид и проехать несколько хороших кругов. Так что я счастлив.



Думаю, сегодня отлично поработали и мы, и команда. Вряд ли мы могли добиться лучшего результата. Наш темп вселяет в меня уверенность на оставшийся уикенд», — приводит слова Норриса Racefans.



Ландо Норрис в квалификации Гран-при Бразилии показал четвёртый результат.

Новость по теме Ландо Норрис сможет выступить на Гран-при Бразилии, несмотря на проблемы со здоровьем