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Экклстоун: будет ли Ферстаппен побеждать дальше, зависит от его команды

Экклстоун: будет ли Ферстаппен побеждать дальше, зависит от его команды
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о том, будет ли пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен доминировать над остальными гонщиками.

«Макс занят только тем, чтобы выигрывать гонки и выигрывать чемпионат. И ему ничего не мешает делать то, что ему хочется. А вот будет ли он побеждать и дальше, зависит от его команды, от того, как она будет развиваться. Все гонщики, становившиеся чемпионами мира, должны полагаться на свою команду. Без этого и успеха не будет.

Если Ферстаппен и «Ред Булл» продолжат в том же духе, то им ничего не помешает доминировать. Сейчас всё хорошо. Нет никаких причин считать, что Ферстаппен не выиграет и оставшиеся две гонки. Надеюсь, он побьёт ещё один рекорд», — цитирует Экклстоуна RTL.

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