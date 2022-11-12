Сайнс: пара больших ошибок стоила мне места в первом ряду
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги квалификации Гран-при Бразилии, которая прошла вчера, 11 ноября. Испанский гонщик показал пятый результат.
«Мы хотели быть первыми в очереди, но вместо этого потеряли довольно много времени и оказались позади Леклера и Магнуссена. На тот момент, вероятно, трасса была более сухой, а мы попали уже в другие условия. Я пытался поджимать, но, вероятно, хотел слишком много в такой ситуации и в итоге допустил пару больших ошибок, стоивших мне места в первом ряду. Однако первым стал Кевин, и, думаю, он заслужил этот успех. Я рад за него», — приводит слова Сайнса Racefans.
Кевин Магнуссен впервые в карьере выиграл поул. Кроме того, для «Хааса» это также дебютный поул в Формуле-1.
Новость по темеКарлос Сайнс потеряет пять мест на старте Гран-при Бразилии
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