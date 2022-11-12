Пиастри проведёт за «Макларен» тесты в Абу-Даби, в «Альпин» согласны его отпустить

В «Альпин» согласны отпустить резервного пилота Оскара Пиастри сразу по окончании последней гонки нынешнего сезона.
Таким образом, австралийский гонщик досрочно освободится от контрактных обязательств с «Альпин» и сможет провести за «Макларен» тесты, которые пройдут в Абу-Даби спустя несколько дней после заключительного этапа сезона-2022.
Ранее уже сообщалось, что Пиастри неофициально проводил частные тесты за «Макларен» за рулём одного из старых болидов.
«Мы вели переговоры по поводу условий, на которых мы разойдёмся, и теперь можно подвести черту под всей этой историей. Как только гоночный сезон будет завершён, Оскар Пиастри будет волен делать всё, что хочет», — приводит слова Отмара Зафнауэра Autosport.
В сезоне-2023 Оскар Пиастри заменит Даниэля Риккардо в «Макларене» в качестве боевого пилота команды и станет напарником Ландо Норриса.
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