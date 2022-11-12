Вольф высказался о потолке зарплат для пилотов Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в очередной раз затронул тему ограничения расходов в командах Формулы-1 и высказался о высокой зарплате пилотов.
«Сейчас в Формуле-1 достаточно сложная ситуация. Спорт процветает, команды зарабатывают всё больше, но у нас по-прежнему есть ограничения. Мы тратим $ 140 млн на 1000 человек. Разговоры об ограничении зарплаты пилотам в $ 30-40 млн неадекватны. На месте гонщиков я, возможно, был бы против.
Нельзя просто платить гонщикам по $ 40-50 млн и при этом делить на всех остальных $ 140 млн. При этом пилоты полностью заслуживают этот заработок, они звёзды топ-уровня. Нужно найти возможность совершать рекламные сделки. В американских спортивных командах это две трети заработка. Но больше всех получают всё равно гонщики Формулы-1», — приводит слова Вольфа GrandPX.
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