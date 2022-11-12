В «Альфа Ромео» рассказали о будущем Пуршера, оставшегося без места в Ф-1

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр высказался о французском пилоте Тео Пуршере, который будет резервистом команды в сезоне-2023.
«У нас ещё будет время это обсудить. Роль резервного пилота достаточно многогранна, Пуршер очень молод. Мы пришли к выводу, что нам нужно дать ему больше опыта, больше технической работы, особенно вне машины. Он проведёт две практики, будут тесты в течение сезона и по его окончании.
Он будет также отвечать за работу на симуляторе и во время гоночных уикендов. Это позволит ему понять структуру, он будет присутствовать на брифингах, будет с инженерами и механиками, поймёт весь подход к гонкам. Возможно, он будет участвовать в параллельных сериях, чтобы оставаться в форме. Супер Формула в Японии — вариант, Формула-2 тоже», — приводит слова Вассёра GrandPX.
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