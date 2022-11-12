Николаев рассказал, чего пока не хватает капотному грузовику «КАМАЗ-мастер»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал о недостатках нового грузовика капотной компоновки, который впервые был представлен в сентябре нынешнего года на турнире «Холмы России».

«В первую очередь ему не хватает соревновательного процесса. Чтобы полноценно испытать автомобиль и полностью его понять, нужно принимать участие в соревнованиях, конкурировать, соревноваться с нашими соперниками. Просто тестов, которые мы можем проводить у себя в Набережных Челнах, недостаточно.

Этот автомобиль был изготовлен уже к концу гоночного сезона, поэтому с нетерпением ждём нового, чтобы уже с первых соревнований наш капотник ездил как можно больше и мы видели, что ещё нужно в нём дорабатывать», – приводит слова Николаева издание «Татар-информ».