Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Николаев рассказал, чего пока не хватает капотному грузовику «КАМАЗ-мастер»

Николаев рассказал, чего пока не хватает капотному грузовику «КАМАЗ-мастер»
Комментарии

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев рассказал о недостатках нового грузовика капотной компоновки, который впервые был представлен в сентябре нынешнего года на турнире «Холмы России».

«В первую очередь ему не хватает соревновательного процесса. Чтобы полноценно испытать автомобиль и полностью его понять, нужно принимать участие в соревнованиях, конкурировать, соревноваться с нашими соперниками. Просто тестов, которые мы можем проводить у себя в Набережных Челнах, недостаточно.

Этот автомобиль был изготовлен уже к концу гоночного сезона, поэтому с нетерпением ждём нового, чтобы уже с первых соревнований наш капотник ездил как можно больше и мы видели, что ещё нужно в нём дорабатывать», – приводит слова Николаева издание «Татар-информ».

Новость по теме
Новый капотник «КАМАЗ-мастер» дебютировал в гонках. Фото
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022