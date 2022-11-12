Джордж Расселл прокомментировал победу в спринте Гран-при Бразилии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, которая состоялась сегодня, 12 ноября, в Сан-Паулу.

«Это было невероятно. Мы не ожидали такого быстрого темпа, но он показывает всю тяжёлую работу, которую мы как команда вложили в развитие. В последних трёх гонках после Остина машина отлично себя показывала, хотя тяжело сказать, как выступил бы Макс, если бы выехал на «софте». Так или иначе, а стоять здесь прекрасно.

Это сложная гонка, не так ли? В спринте вы должны искать баланс между рисками и вознаграждением. И, несмотря на то что я просто умирал от желания победить сегодня, я не хотел излишне рисковать и оставаться без очков», – сказал Расселл после гонки.