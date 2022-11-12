Болид Окона загорелся после финиша спринтерской гонки Гран-при Бразилии

Болид французского гонщика «Альпин» Эстебана Окона загорелся в закрытом парке сразу после финиша спринтерской гонки Гран-при Бразилии Формулы-1. Возможно, причиной возгорания стало повреждение бокового понтона, что привело к перегреву выхлопной системы или силовой установки. Маршалы быстро потушили пламя, однако трудно сказать, насколько серьёзные повреждения успела получить машина.



Окон занял в спринтерской гонке 18-е место, так что возможные штрафы и старт с конца стартовой решётки мало что изменят для французского пилота.

Последствия пожара и повреждения понтона на болиде Окона Фото: https://twitter.com/AlbertFabrega

Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт



1. Джордж Расселл («Мерседес») – 24 круга

2. Карлос Сайнс («Феррари») +3.995

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +4.492

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10.494

5. Серхио Перес («Ред Булл») +11.855

6. Шарль Леклер («Феррари») +13.133

7. Ландо Норрис («Макларен») +25.624

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +28.768

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +30.218

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») +34.170

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +39.395

12. Мик Шумахер («Хаас») +41.159

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +41.763

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +42.338

15. Фернандо Алонсо («Альпин») +48.985

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +50.306

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +50.700

18. Эстебан Окон («Альпин») +51.756

19. Николас Латифи («Уильямс») +1:16.850

20. Алекс Албон («Уильямс») — сход.