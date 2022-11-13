Ферстаппен объяснил свой провал в спринте Гран-при Бразилии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги спринтерской гонки Гран-при Бразилии, которую он закончил на четвёртой позиции.



«Сначала всё было хорошо, но в итоге не сработало. Думаю, я бы оказался слишком медленным даже на «софте». Но сегодня мы страдали от сильного износа шин. Мы проанализируем ситуацию, но я не уверен, что перед завтрашней гонкой мы в любом случае сможем что-то изменить. Но хуже, чем сегодня, в гонке точно быть не может.



В итоге, когда износ шин настолько велик и настолько сильнее, чем у соперников, не так важно, на каком именно типе резины вы едете. Сначала нам нужно разобраться с износом, после этого, думаю, шины заработают нормально. Сами сражения получились отличными. Да, я в них проиграл, но мне правда понравилось», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.