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Пьер Гасли отделался предупреждением, он по-прежнему в двух очках от дисквалификации

Пьер Гасли отделался предупреждением, он по-прежнему в двух очках от дисквалификации
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Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли отделался предупреждением по итогам спринтерской гонки Гран-при Бразилии. Напомним, француз был вызван к судьям Гран-при Бразилии Формулы-1 после его действий перед стартом спринтерской гонки. Гоночная дирекция обратила внимание, что Пьер нарушил рекомендации гоночного директора и проезжал установочные круги слишком медленно.

Рассмотрев обстоятельства нарушения француза, стюарды пришли к выводу, что оно не было слишком серьёзным для назначения штрафа, и выписали пилоту предупреждение.

Напомним, в настоящий момент у французского пилота 10 штрафных баллов. Если Гасли получит два штрафных балла до мая 2023 года, то будет вынужден пропустить один Гран-при.

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