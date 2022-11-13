Бинотто: очень удивлён, что «Ред Булл» не поменял пилотов местами

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал тот факт, что в концовке спринтерской гонки Гран-при Бразилии «Ред Булл» не поменял местами Макса Ферстаппена и Серхио Переса, чтобы мексиканец набрал лишнее очко в борьбе за звание вице-чемпиона сезона-2022.



«Я очень удивлён, что «Ред Булл» не поменял пилотов местами. Это выглядело очень простой и банальной вещью, но они этого не сделали. Возможно, им тоже иногда нелегко услышать своих гонщиков.



Борьба за второе место важна — и в командном зачёте, и в личном. С учётом того, какой сезон был у Шарля, того, как он его начал, финиш на втором месте стал бы хорошей задачей. Для нас это важно. Мы сделаем всё возможное, чтобы предоставить ему наилучшие условия в попытке добиться этого», — приводит слова Бинотто Motorsport.