Норрис всё ещё чувствует себя плохо. Он пропустил медиасессии после спринта

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис продолжает испытывать проблемы со здоровьем во время гоночного уик-энда Гран-при Бразилии. В четверг Норрис не приехал на трассу из-за отравления, однако затем принял участие в двух тренировках, квалификации и спринте. Однако после спринтерской гонки Норрис отказался от участия во всех мероприятиях с участием СМИ, чтобы получить дополнительное время на отдых и восстановление перед воскресной гонкой, сообщает известный журналист Адам Купер.



«Мне сегодня было трудно. Я плохо себя чувствовал, было жарко, а эта трасса непростая. Но у нас была хорошая гонка», — привела слова Норриса пресс-служба «Макларена».



Напомним, что Ландо Норрис занял в спринтерской гонке седьмое место.