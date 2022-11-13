Гран-при Бразилии Формулы-1. Стартовая решётка

Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку гонки Гран-при Бразилии Формулы-1, которая стартует в воскресенье, 13 ноября, в 21:00 мск. По сравнению с результатами спринтерской гонки пять позиций потеряет пилот «Феррари» Карлос Сайнс, у которого перебор элементов силовой установки.



Кроме того, напомним про наказание в пять секунд пилота «Альпин» Фернандо Алонсо за столкновение с Эстебаном Оконом. Из-за этого штрафа Алонсо переместился в протоколе спринта и на стартовой решётке с 15-го места на 18-е.



Формула-1. Гран-при Бразилии. Стартовая решётка



1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Шарль Леклер («Феррари»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Карлос Сайнс («Феррари»)

8. Кевин Магнуссен («Хаас»)

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

10. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

11. Даниэль Риккардо («Макларен»)

12. Мик Шумахер («Хаас»)

13. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Юки Цунода («Альфа Таури»)

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Фернандо Алонсо («Альпин»)

19. Николас Латифи («Уильямс»)

20. Алекс Албон («Уильямс»).