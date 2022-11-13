Маттиа Бинотто прокомментировал ошибку «Феррари» с шинами Леклера в квалификации

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался об ошибке команды с выбором шин Шарля Леклера в квалификации Гран-при Бразилии.



«Много всего сказано, но мы готовы к критике. Определённо, мы сделали неправильный выбор и от этого никуда не деться. Лично я сейчас сосредоточен на том, чтобы понять, что именно привело нас к такому выбору. Если бы дождь начался на минуту раньше, это было бы правильное решение, но тот факт, что мы одни были на промежуточных шинах, должен заставить нас задуматься о том, как действовать в будущем и оказываться в лучшем положении.



Квалификация была лотереей. В таких погодных условиях сложно угадать. Тот факт, что Магнуссен выиграл поул, а Хэмилтон и Перес показали восьмой и девятый результаты, подтверждают это. Однако мы проанализируем действия, которые привели к ошибке», — цитирует Бинотто Motorsport Italia.

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