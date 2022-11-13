Бинотто высказался о возросшей скорости «Мерседеса»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал возросшую скорость «Мерседеса» в последних этапах Гран-при Формулы-1.



«Мы увидели очень сильный «Мерседес» с точки зрения темпа и деградации шин. Некоторое время назад мы решили сосредоточиться на развитии болида на следующий сезон и прекратили работать над машиной этого года. В то же время «Мерседес» привозил обновления в США и Мексику. Неудивительно, что они стали лучше и прибавили в скорости. Но также это даёт понять, что в следующем году будет битва.



Борьба за второе место важна и для команд, и для гонщиков. Учитывая сезон, который проводил Шарль Леклер, закончить сезон на втором месте было бы хорошей целью», — приводит слова Бинотто Motorsport Italia.

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