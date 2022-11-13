Мик Шумахер прокомментировал прорыв в спринте Гран-при Бразилии с 20-го места на 12-е

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, которое позволило ему прорваться на 12-е место, несмотря на старт с 20-го места.



«У нас был хороший первый круг, который определённо помог нам занять выгодную позицию, и наш темп выглядел не так уж плохо, так что нам удалось немного побороться. Была небольшая проблема с двигателем, так что это то, на что следует обратить внимание. Мы узнаем, сколько скорости потеряли из-за этих проблем. Если всё будет хорошо, то, уверен, у нас большой потенциал», — цитирует Шумахера пресс-служба «Хааса».



Напарник Мика Шумахера Кевин Магнуссен, ранее выигравший поул в квалификации, в спринте финишировал на восьмом месте.