Мик Шумахер прокомментировал прорыв в спринте Гран-при Бразилии с 20-го места на 12-е
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке Гран-при Бразилии, которое позволило ему прорваться на 12-е место, несмотря на старт с 20-го места.
«У нас был хороший первый круг, который определённо помог нам занять выгодную позицию, и наш темп выглядел не так уж плохо, так что нам удалось немного побороться. Была небольшая проблема с двигателем, так что это то, на что следует обратить внимание. Мы узнаем, сколько скорости потеряли из-за этих проблем. Если всё будет хорошо, то, уверен, у нас большой потенциал», — цитирует Шумахера пресс-служба «Хааса».
Напарник Мика Шумахера Кевин Магнуссен, ранее выигравший поул в квалификации, в спринте финишировал на восьмом месте.
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