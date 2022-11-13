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Перес: в этот уикенд мы позади «Мерседеса» и «Феррари», их темп очень сильный

Перес: в этот уикенд мы позади «Мерседеса» и «Феррари», их темп очень сильный
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал борьбу с «Мерседесом» и «Феррари» после спринтерской гонки Гран-при Бразилии.

«Есть что проанализировать, это был плохой день для нас. По какой-то причине у нас более высокая деградация шин, чем мы ждали, и в целом машине не хватает баланса. Я ожидал гораздо большего темпа, и было трудно добиться какого-то прогресса в этом. Я не мог побороться с Льюисом и Карлосом и не смог достаточно приблизиться к Ферстаппену.

В этот уикенд мы позади «Мерседеса» и «Феррари», у них сильный темп и, кажется, гораздо большая скорость. В спринте мы потеряли в производительности по сравнению со второй тренировкой, где я чувствовал себя намного лучше. Если тенденция продолжится, у нас могут возникнуть проблемы в гонке, но, надеюсь, мы сможем это изменить», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

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