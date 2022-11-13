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Расселл ответил, применит ли «Мерседес» командную тактику ради победы на Гран-при Бразилии

Расселл ответил, применит ли «Мерседес» командную тактику ради победы на Гран-при Бразилии
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Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о предстоящей гонке Гран-при Бразилии, которая состоится 13 ноября.

«Уверен, не будет никаких командных приказов, но мы с Льюисом будем придерживаться определённой стратегии, чтобы постараться добиться этой победы. В Мексике мы использовали одну и ту же стратегию, и это повлияло на обоих. Сейчас мы не можем сказать, какой вариант будет правильным. Вероятно, в этот раз мы разделим стратегии, чтобы охватить все варианты, и будем соревноваться друг с другом.

Надеюсь, один из нас после гонки будет счастлив. Но, повторюсь, вероятно, мы будем придерживаться разных стратегий», — приводит слова Расселла Crash.

Джордж Расселл стал победителем спринта на Гран-при Бразилии. Он и Льюис Хэмилтон стартуют с первого ряда в гонке.

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