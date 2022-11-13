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Риккардо опроверг слухи о договорённости с «Ред Булл»

Риккардо опроверг слухи о договорённости с «Ред Булл»
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо опроверг слухи о том, что достиг договорённости с «Ред Булл», что займёт место резервного пилота в австрийской команде в сезоне-2023.

«Всё не совсем так. Нет ничего близкого к подтверждению или ещё чего-то. Я мог бы придумать что-нибудь, но нового ничего не скажу. Как я уже говорил, мне нечего скрывать. Даже с точки зрения заключения контракта, думаю, я смогу спокойно об этом говорить, но пока ничего не сделано. Поверьте, я бы рассказал, будь у меня новости на этот счёт», — приводит слова Риккардо GPFans.

По окончании нынешнего сезона Даниэль Риккардо покинет «Макларен», его место займёт Оскар Пиастри. Риккардо планирует пропустить сезон-2023 и постарается вернуться в Формулу-1 через год.

Сообщалось, что австралиец может провести год в качестве резервного пилота «Ред Булл».

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Источник: Даниэль Риккардо станет резервным пилотом «Ред Булл» в 2023 году
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