Риккардо опроверг слухи о договорённости с «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо опроверг слухи о том, что достиг договорённости с «Ред Булл», что займёт место резервного пилота в австрийской команде в сезоне-2023.
«Всё не совсем так. Нет ничего близкого к подтверждению или ещё чего-то. Я мог бы придумать что-нибудь, но нового ничего не скажу. Как я уже говорил, мне нечего скрывать. Даже с точки зрения заключения контракта, думаю, я смогу спокойно об этом говорить, но пока ничего не сделано. Поверьте, я бы рассказал, будь у меня новости на этот счёт», — приводит слова Риккардо GPFans.
По окончании нынешнего сезона Даниэль Риккардо покинет «Макларен», его место займёт Оскар Пиастри. Риккардо планирует пропустить сезон-2023 и постарается вернуться в Формулу-1 через год.
Сообщалось, что австралиец может провести год в качестве резервного пилота «Ред Булл».
- 13 ноября 2022
-
16:00
-
15:54
-
15:13
-
14:43
-
13:50
-
13:26
-
12:22
-
11:36
-
11:03
-
10:51
-
09:58
-
08:00
-
02:42
-
02:12
-
01:53
-
01:39
-
01:31
-
01:25
-
01:16
-
01:11
-
01:04
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:54
-
00:38
-
00:35
-
00:34
-
00:26
-
00:25
-
00:22
- 12 ноября 2022
-
23:54
-
23:47
-
23:42
-
23:37