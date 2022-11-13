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Леклер ответил на критику со стороны Хилла

Леклер ответил на критику со стороны Хилла
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на критику со стороны чемпиона мира 1996 года Деймона Хилла, который обвинил монегаска в том, что он не берёт на себя ответственность в принятии решений.

«Мы приняли неправильное решение. Команда сказала, что шёл дождь, а это было не так, и мы были на промежуточных шинах, в то время как остальные – на сликах. Что касается критики, то в квалификации я и понятия не имел, что происходит. Если команда говорит мне, что там идёт дождь, а я не вижу всё, то мало что могу сделать в такой ситуации», — приводит слова Леклера GPFans.

Шарль Леклер в квалификации показал девятый результат, но в спринте смог выступить лучше и финишировал шестым.

В общем зачёте пилотов Леклер располагается на третьем месте и уступает Серхио Пересу шесть очков.

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